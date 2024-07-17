Личка: «На месте молодых игроков не пошел бы в «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что на месте молодых игроков не перешел бы в «Зенит».

«Пошел бы в «Зенит», будучи молодым игроком с хорошей статистикой? Нет. Потому что конкуренция высокая во всех линиях. Остался бы на сезон в своем клубе, получал бы игровую практику», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Ранее Личка ответил на вопрос, согласился бы на переход форварда «Спартака» Александра Соболева.