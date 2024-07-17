Личка: «На месте молодых игроков не пошел бы в «Зенит»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что на месте молодых игроков не перешел бы в «Зенит».
«Пошел бы в «Зенит», будучи молодым игроком с хорошей статистикой? Нет. Потому что конкуренция высокая во всех линиях. Остался бы на сезон в своем клубе, получал бы игровую практику», — цитирует Личку «РБ Спорт».
Ранее Личка ответил на вопрос, согласился бы на переход форварда «Спартака» Александра Соболева.
Источник: РБ Спорт
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