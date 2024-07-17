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Литвинов: «Для «Спартака» нормальным результатом станет только первое место»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, какое место в турнирной таблице РПЛ будет нормальным для красно-белых.

«Первое место. Других задач быть не может», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице.

В первом круге РПЛ сезона-2024/25 «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом».

Источник: РБ Спорт
Руслан Литвинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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