Литвинов: «Для «Спартака» нормальным результатом станет только первое место»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, какое место в турнирной таблице РПЛ будет нормальным для красно-белых.

«Первое место. Других задач быть не может», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице.

В первом круге РПЛ сезона-2024/25 «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом».