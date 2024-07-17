Литвинов: «Для «Спартака» нормальным результатом станет только первое место»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, какое место в турнирной таблице РПЛ будет нормальным для красно-белых.
«Первое место. Других задач быть не может», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».
В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице.
В первом круге РПЛ сезона-2024/25 «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом».
Источник: РБ Спорт
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3
|Динамо
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0-0
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16
|Акрон
|0
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|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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