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Зырянов — об уходе из молодежки «Зенита»: «Отстаивал свою точку зрения. Наверное, Аршавину это не нравилось»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Андрей Аршавин и Константин Зырянов.
Фото Кристина Коровникова

Экс-главный тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов в интервью «СЭ» рассказал, при каких обстоятельствах в межсезонье покинул команду.

— Четыре года вы тренировали молодежку «Зенита». То, что контракт не будет продлен, стало неожиданностью?

— Нет. Я могу лишь догадываться, как все происходило.

— Рады будем и догадкам.

— Не думаю, что не устраивала моя работа. Просто я старался быть самостоятельным, отстаивал свою точку зрения. Тут пришел Андрей Сергеевич (Аршавин. — Прим. «СЭ»). Наверное, ему это не нравилось. Мы обыграли «Спартак» на выезде — на следующий день меня вызвали в кабинет Аршавина. Было сказано — дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии.

— Ваша реакция?

— Ответил: «Спасибо, что предупредили. Было бы некомфортно, если бы все вокруг знали, отводили глаза. Только я был бы не в курсе, что снимают...» Я искренне поблагодарил!

— Что Аршавин?

— Сказал: «Я надеюсь, ты отработаешь?» — «Без вопросов!» С девятого места поднялись на четвертое.

— С Аршавиным разговаривали на «вы»?

— Могу и «Андрей» сказать. Могу — «Сергеевич». Но все-таки субординацию соблюдаю. Я уже со всеми привык по отчеству.

— Вы покинули молодежку, Радимов — «Зенит-2». Андрей Сергеевич все решил?

— Думаю, да. Его можно понять. Зырянов долго молодежкой занимается, Радимов — «Зенитом-2». Но и тренеры академии должны развиваться. Так что все логично!

— Вы обмолвились, что отстаивали перед Андреем Сергеевичем свою точку зрения. В чем?

— Это тоже мои размышления... Несколько раз мне советовали взять футболистов более молодого возраста в команду. Я отвечал — «нет».

— Почему?

— Потому что всему свое время! Пусть пройдут все этапы становления. Это обычная история между тренерами молодежки и руководителями.

Константин Зырянов (слева) и&nbsp;Андрей Аршавин. Константин Зырянов: «Аршавин вызвал и сказал: «Дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии»
Андрей Аршавин
Константин Зырянов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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