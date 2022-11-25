Зырянов — об уходе из молодежки «Зенита»: «Отстаивал свою точку зрения. Наверное, Аршавину это не нравилось»
Экс-главный тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов в интервью «СЭ» рассказал, при каких обстоятельствах в межсезонье покинул команду.
— Четыре года вы тренировали молодежку «Зенита». То, что контракт не будет продлен, стало неожиданностью?
— Нет. Я могу лишь догадываться, как все происходило.
— Рады будем и догадкам.
— Не думаю, что не устраивала моя работа. Просто я старался быть самостоятельным, отстаивал свою точку зрения. Тут пришел Андрей Сергеевич (Аршавин. — Прим. «СЭ»). Наверное, ему это не нравилось. Мы обыграли «Спартак» на выезде — на следующий день меня вызвали в кабинет Аршавина. Было сказано — дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии.
— Ваша реакция?
— Ответил: «Спасибо, что предупредили. Было бы некомфортно, если бы все вокруг знали, отводили глаза. Только я был бы не в курсе, что снимают...» Я искренне поблагодарил!
— Что Аршавин?
— Сказал: «Я надеюсь, ты отработаешь?» — «Без вопросов!» С девятого места поднялись на четвертое.
— С Аршавиным разговаривали на «вы»?
— Могу и «Андрей» сказать. Могу — «Сергеевич». Но все-таки субординацию соблюдаю. Я уже со всеми привык по отчеству.
— Вы покинули молодежку, Радимов — «Зенит-2». Андрей Сергеевич все решил?
— Думаю, да. Его можно понять. Зырянов долго молодежкой занимается, Радимов — «Зенитом-2». Но и тренеры академии должны развиваться. Так что все логично!
— Вы обмолвились, что отстаивали перед Андреем Сергеевичем свою точку зрения. В чем?
— Это тоже мои размышления... Несколько раз мне советовали взять футболистов более молодого возраста в команду. Я отвечал — «нет».
— Почему?
— Потому что всему свое время! Пусть пройдут все этапы становления. Это обычная история между тренерами молодежки и руководителями.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2