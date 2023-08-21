Экс-игрок ЦСКА Тошич: «Верю в Игнашевича, надеюсь, он сохранит «Балтику» в РПЛ»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о выступлении «Балтики» на старте сезона РПЛ. Команду из Калининграда возглавляет его бывший одноклубник Сергей Игнашевич.

«Да, я слежу за «Балтикой». Желаю Игнашевичу удачи, он большой профессионал. Надеюсь, его карьера тренера получится такой же, как и игровая. Сергей был очень хорошим партнером по команде, буду за него болеть, я верю в него! Он как футболист имел очень высокое качество и сейчас это качество он сможет показать уже в качестве главного тренера. Надеюсь, он сохранит команду в РПЛ», — цитирует Тошича Metaratings.ru.

После пяти туров «Балтика» занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 3 очка. 27 августа калининградская команда встретится с «Крыльями Советов», которые с 8 очками расположились на 7-й строчке в турнирной таблице. Начало игры — в 17.30 по московскому времени.