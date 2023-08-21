Федун: «Зенит» тоже лихорадит. Он уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» предположил, смогут ли красно-белые бороться с «Зенитом» за золото в текущем сезоне.

«Еще ничего не потеряно — можно биться! «Зенит» тоже лихорадит. С нами он собрался, да ему и повезло, конечно, с первым голом, когда был рикошет от Джикии. Самое главное, что судейство было достаточно объективным. Бороться можно. «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне. Все-таки Малкома не заменить. Да и бразильцы будут собираться только на матчи против «Спартака» — [в остальном] будут играть так же, как с «Факелом». Если бы не судья, они бы потеряли очки с Воронежем», — сказал Федун «СЭ».

В матче 5-го тура «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3. После игры с сине-бело-голубыми «Спартак» с 9 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» занимает 3 место с 10 очками.