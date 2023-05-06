«Ахмат» на выезде разгромил «Торпедо»

«Ахмат» на выезде обыграл «Торпедо» в матче 26-го тура чемпионата России — 4:1.

Счет в игре открыл защитник грозненской команды Дарко Тодорович на 12-й минуте. Через 7 минут форвард Мохамед Конате увеличил преимущество «Ахмата». На 38-й минуте полузащитник Владислав Камилов забил третий гол в ворота «Торпедо».

Во втором тайме на 74-й минуте нападающий московской команды Илья Стефанович отыграл один мяч. Через 3 минуты Конате оформил дубль.

На 90-й минуте форвард «Ахмата» Гамид Агаларов забил гол и установил итоговый счет в матче — 5:1. Он вышел на поле на 80-й минуте, заменив Конате.

«Ахмат» набрал 43 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда обошла «Динамо» (42 очка).

«Торпедо» находится на 16-й строчке с 13 очками. Команда проиграла четвертый матч подряд.