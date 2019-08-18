Защитник «Динамо» Тони Шуньич после поражения от «Локомотива»? (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что одно заработанное очко в трех матчах — это плохой результат.

— Как вам игра?

— В первом тайме начали хорошо, сразу забили. Вообще, в первом тайме не было много моментов. Счет был по игре 1:1. А после перерыва мы сели в оборону, пропустили второй мяч, а сами не забили.

— Пенальти был?

— Я не смотрел. В игре мне показалось, что нет. Потом я спрашивал, сказали, что был, что по телевизору это было видно.

— У команды два поражения и ничья в последних встречах. Что происходит?

— Ох. Ничего. Плохо. Нет результата. Я не могу сказать, что мы плохо провели эти три матча, но заработали только одно очко. Это плохой результат.

— Счет справедливый?

— Не знаю. Во втором тайме «Локомотив» играть чуть-чуть лучше.

— А что случилось во втором тайме? Почему «Динамо» немного сдало?

— Соперник прибавил. В этом чемпионате это наша проблема. Мы плохо играем вторые таймы.

— Как решить эту проблему?

— Не знаю. Если бы знал — решил бы ее. Надо работать.

— Можно сказать, что «Динамо» не хватает на последние десять минут: пропустили с «Рубином», с «Зенитом» и сейчас?

— Я и говорю, что у нас есть такая проблема. Возможно, это связано с физикой. Надо как-то это решать. Поговорить между собой, сделать выводы.

— Как вам дебют Максимилиана Филиппа?

— Он очень хорошо начал игру. Это футболист высокого уровня, но он еще физически не готов на сто процентов. Я думаю, когда он физически добавит, это будет сильным усилением для нас.

— Почему вас поменяли?

— Я попросил замену, потому что у меня начала болеть приводящая мышца. Не хотел рисковать. Думаю, ничего серьезного. Завтра посмотрим, когда схожу к доктору.

— О чем говорил в раздевалке Дмитрий Хохлов? Три домашних поражения — это не тот результат, который хочет видеть руководство клуба и болельщики.

— Ничего. Что тут можно сказать? Мы старались, просто не повезло. Печально. Но надо двигаться дальше. Впереди хорошие матчи. (Елена Григорьевская)

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