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Томас Цорн: «Пока рано говорить о целях и задачах «Спартака»

18:24
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции, посвященной назначению нового главного тренера команды Доменико Тедеско, сказал, что пока перед новым штабом не стоит конкретных задач.

— Какие цели задачи стоят перед Тедеско и готовы ли вы разделить с ним ответственность, если что-то не получится?

— Пока рано говорить о целях и задачах, Доменико только приступил к работе. Ему нужно познакомиться с игроками понять, их потенциал. Нужно снять давление с тренеров и игроков, позволить им реализовывать потенциал. Что касается ответстственности, то это вопрос к акционерам клуба. (Дмитрий Гирин)

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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