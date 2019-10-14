Томас Цорн: «Пока рано говорить о целях и задачах «Спартака»
18:24
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции, посвященной назначению нового главного тренера команды Доменико Тедеско, сказал, что пока перед новым штабом не стоит конкретных задач.
— Какие цели задачи стоят перед Тедеско и готовы ли вы разделить с ним ответственность, если что-то не получится?
— Пока рано говорить о целях и задачах, Доменико только приступил к работе. Ему нужно познакомиться с игроками понять, их потенциал. Нужно снять давление с тренеров и игроков, позволить им реализовывать потенциал. Что касается ответстственности, то это вопрос к акционерам клуба. (Дмитрий Гирин)
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