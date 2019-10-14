Томас Цорн: «Пилипчука в штабе Тедеско не будет»
18:58
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции, посвященной назначению нового главного тренера команды Доменико Тедеско, сказал, что пока у него не будет российских ассистентов.
— Пилипчук — не тема пресс-конференции, — сказал он. — Доменико назвал свой штаб. На данный момент никакого российского тренера в штабе не будет.
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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер