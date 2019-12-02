Тимур Шипшев: «Рассказали игрокам, как противодействовать Ари и Бергу»

Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 18-м туре чемпионата России

— Конечно, есть какие-то опасения по поводу атакующей линии «Краснодара», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч премьер». — Качественная, отлаженная пара Ари — Берг. Конечно, мы рассказали, как им противодействовать. Как у нас получится — увидим после игры. Мы будем играть и в свой футбол, и ориентироваться на тот футбол, в который играет «Краснодар».

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