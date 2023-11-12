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Сегодня, 10:30

Орлов не согласился с Аршавиным и назвал лучшим игроком матча «Зенит» — «Краснодар» Сперцяна

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Эдуард Сперцян и Нуралы Алип.
Фото ФК «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о главном матче осени, в котором «Зенит» и «Краснодар» не смогли выявить победителя (1:1) в 15-м туре РПЛ.

— С профессиональной точки зрения получил удовольствие от этого матча. Увидел противостояние двух соперников, достойных друг друга.

В первом тайме тройка полузащитников гостей — Черников, Кривцов, Сперцян — сыграла просто великолепно! Хавбеки «Краснодара» мало что позволяли средней линии «Зенита». И вот когда ушел Кривцов, это сказалось на действиях «быков». Кади, надо признать, не смог его полноценно заменить.

Вильмар Барриос и Эдуард Сперцян. «Краснодар» заслуженно лидирует. Лучшим я бы назвал не Алипа, а Сперцяна". Мнение Орлова

«Краснодар» открыл счет. В итоге Кордоба все-таки выиграл дуэль у Родригао, опередил его, успел пробить в эпизоде с голом Сперцяна. Не знаю, кстати, почему Андрей Аршавин назвал лучшим игроком матча Алипа. Уважаю его выбор, но у меня все-таки свой кандидат — Сперцян. Моторный полузащитник, забил, мог отличиться в конце первого тайма, когда пробил головой рядом со штангой. А ведь был еще один момент, когда Эдуард на правом фланге накрутил сразу нескольких соперников. Считаю, сегодня у него был очень высокий КПД. И впереди оказался в нужное время в нужном месте, и сзади отрабатывал как надо, — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

Эдуард Сперцян
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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