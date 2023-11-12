Орлов не согласился с Аршавиным и назвал лучшим игроком матча «Зенит» — «Краснодар» Сперцяна

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о главном матче осени, в котором «Зенит» и «Краснодар» не смогли выявить победителя (1:1) в 15-м туре РПЛ.

— С профессиональной точки зрения получил удовольствие от этого матча. Увидел противостояние двух соперников, достойных друг друга.

В первом тайме тройка полузащитников гостей — Черников, Кривцов, Сперцян — сыграла просто великолепно! Хавбеки «Краснодара» мало что позволяли средней линии «Зенита». И вот когда ушел Кривцов, это сказалось на действиях «быков». Кади, надо признать, не смог его полноценно заменить.

«Краснодар» открыл счет. В итоге Кордоба все-таки выиграл дуэль у Родригао, опередил его, успел пробить в эпизоде с голом Сперцяна. Не знаю, кстати, почему Андрей Аршавин назвал лучшим игроком матча Алипа. Уважаю его выбор, но у меня все-таки свой кандидат — Сперцян. Моторный полузащитник, забил, мог отличиться в конце первого тайма, когда пробил головой рядом со штангой. А ведь был еще один момент, когда Эдуард на правом фланге накрутил сразу нескольких соперников. Считаю, сегодня у него был очень высокий КПД. И впереди оказался в нужное время в нужном месте, и сзади отрабатывал как надо, — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.