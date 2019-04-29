Бывший полузащитник и тренер "Спартака", экс-ассистент Олега Кононова в "Краснодаре" Андрей Тихонов считает, что трудности красно-белых связаны с подбором исполнителей. По мнению Тихонова, Кононову не с кем строить атакующий футбол.

– Я понимаю, в какой футбол хочет играть Кононов. Но посмотрите, какие футболисты у него были в "Краснодаре" и какие есть в "Спартаке". Там исполнители были лучше. Сейчас половина состава "Спартака" ничем не лучше того же "Рубина", – сказал Тихонов в эфире программы "8-16".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр