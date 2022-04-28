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«Локомотив» может подписать черногорского форварда Раконьяца

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Локомотив» может подписать нападающего Марко Раконьяца, выступающего за сербский клуб «Чукарички», сообщает RTCG.

По информации источника, московский клуб предлагает 22-летнему черногорцу контракт на 4 года, а трансфер может обойтись железнодорожникам в сумму около 2,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Раконьяц забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Чукарички». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: https://rtcg.me/sport/fudbal/360706/rakonjac-sjutra-potpisuje-za-lokomotivu.html
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