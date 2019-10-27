Тедеско в третий раз победил Семина и встал в один ряд с Симеоне и Анчелотти

Доменико Тедеско во втором матче в должности главного тренера «Спартака» разгромил «Локомотив» (3:0) в 14-м туре РПЛ и продлил серию побед над Юрием Семиным до трех матчей.

Он стал третьим тренером, которому удалось выиграть все три встречи у Семина. Карло Анчелотти трижды добился победы в Лиге чемпионов, а Диего Симеонов — два раза в Лиге Европы и один раз — в Лиге чемпионов. (Кирилл Бурдаков)

Тренеры, которым Семин проиграл минимум два матча, не набрав очков

Тренер Клубы Турниры Поражения Мячи Диего Симеоне Атлетико Лига Европы, Лига чемпионов 3 1-10 Карло Анчелотти Милан, ПСЖ Лига чемпионов 3 1-6 Доменико Тедеско Шальке, Спартак Лига чемпионов, чемпионат России 3 0-5 Дэвид О'Лири Лидс Кубок УЕФА 2 1-7 Ринат Билялетдинов Рубин Чемпионат России 2 0-6 Сержиу Консенсау Порту Лига чемпионов 2 2-7 Джованни Траппатони Ювентус Кубок УЕФА 2 0-4 Лучано Спаллетти Зенит Чемпионат России 2 0-4 Матиас Заммер Боруссия Д Лига чемпионов 2 1-5 Мурат Якин Спартак Чемпионат России 2 3-7 Луи ван Гал Барселона Лига чемпионов 2 1-4 Хавьер Грасия Рубин Чемпионат России 2 0-3 Йоахим Лев Штутгарт Кубок кубков 2 1-3 Дрор Каштан Хапоэль Т-А Кубок УЕФА 2 1-3 Фабио Капелло Рома Лига чемпионов 2 1-3 Паулу Аутуори Бенфика Кубок УЕФА 2 2-4

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