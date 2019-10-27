РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тедеско в третий раз победил Семина и встал в один ряд с Симеоне и Анчелотти

18:37
Теги:

Доменико Тедеско во втором матче в должности главного тренера «Спартака» разгромил «Локомотив» (3:0) в 14-м туре РПЛ и продлил серию побед над Юрием Семиным до трех матчей.

Он стал третьим тренером, которому удалось выиграть все три встречи у Семина. Карло Анчелотти трижды добился победы в Лиге чемпионов, а Диего Симеонов — два раза в Лиге Европы и один раз — в Лиге чемпионов. (Кирилл Бурдаков)

Тренеры, которым Семин проиграл минимум два матча, не набрав очков

Тренер

Клубы

Турниры

Поражения

Мячи

Диего Симеоне

Атлетико

Лига Европы, Лига чемпионов

3

1-10

Карло Анчелотти

Милан, ПСЖ

Лига чемпионов

3

1-6

Доменико Тедеско

Шальке, Спартак

Лига чемпионов, чемпионат России

3

0-5

Дэвид О'Лири

Лидс

Кубок УЕФА

2

1-7

Ринат Билялетдинов

Рубин

Чемпионат России

2

0-6

Сержиу Консенсау

Порту

Лига чемпионов

2

2-7

Джованни Траппатони

Ювентус

Кубок УЕФА

2

0-4

Лучано Спаллетти

Зенит

Чемпионат России

2

0-4

Матиас Заммер

Боруссия Д

Лига чемпионов

2

1-5

Мурат Якин

Спартак

Чемпионат России

2

3-7

Луи ван Гал

Барселона

Лига чемпионов

2

1-4

Хавьер Грасия

Рубин

Чемпионат России

2

0-3

Йоахим Лев

Штутгарт

Кубок кубков

2

1-3

Дрор Каштан

Хапоэль Т-А

Кубок УЕФА

2

1-3

Фабио Капелло

Рома

Лига чемпионов

2

1-3

Паулу Аутуори

Бенфика

Кубок УЕФА

2

2-4

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир