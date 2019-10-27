Тедеско в третий раз победил Семина и встал в один ряд с Симеоне и Анчелотти
Доменико Тедеско во втором матче в должности главного тренера «Спартака» разгромил «Локомотив» (3:0) в 14-м туре РПЛ и продлил серию побед над Юрием Семиным до трех матчей.
Он стал третьим тренером, которому удалось выиграть все три встречи у Семина. Карло Анчелотти трижды добился победы в Лиге чемпионов, а Диего Симеонов — два раза в Лиге Европы и один раз — в Лиге чемпионов. (Кирилл Бурдаков)
Тренеры, которым Семин проиграл минимум два матча, не набрав очков
|
Тренер
|
Клубы
|
Турниры
|
Поражения
|
Мячи
|
Диего Симеоне
|
Атлетико
|
Лига Европы, Лига чемпионов
|
3
|
1-10
|
Карло Анчелотти
|
Милан, ПСЖ
|
Лига чемпионов
|
3
|
1-6
|
Доменико Тедеско
|
Шальке, Спартак
|
Лига чемпионов, чемпионат России
|
3
|
0-5
|
Дэвид О'Лири
|
Лидс
|
Кубок УЕФА
|
2
|
1-7
|
Ринат Билялетдинов
|
Рубин
|
Чемпионат России
|
2
|
0-6
|
Сержиу Консенсау
|
Порту
|
Лига чемпионов
|
2
|
2-7
|
Джованни Траппатони
|
Ювентус
|
Кубок УЕФА
|
2
|
0-4
|
Лучано Спаллетти
|
Зенит
|
Чемпионат России
|
2
|
0-4
|
Матиас Заммер
|
Боруссия Д
|
Лига чемпионов
|
2
|
1-5
|
Мурат Якин
|
Спартак
|
Чемпионат России
|
2
|
3-7
|
Луи ван Гал
|
Барселона
|
Лига чемпионов
|
2
|
1-4
|
Хавьер Грасия
|
Рубин
|
Чемпионат России
|
2
|
0-3
|
Йоахим Лев
|
Штутгарт
|
Кубок кубков
|
2
|
1-3
|
Дрор Каштан
|
Хапоэль Т-А
|
Кубок УЕФА
|
2
|
1-3
|
Фабио Капелло
|
Рома
|
Лига чемпионов
|
2
|
1-3
|
Паулу Аутуори
|
Бенфика
|
Кубок УЕФА
|
2
|
2-4
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