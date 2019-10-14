Тедеско в «Спартаке». Что об этом надо знать

Сегодня, 14 октября, «Спартак» официально представил нового главного тренера Доменико Тедеско.

Контракт

По информации «СЭ», 34-летний специалист подписал контракт на 2 года и 9 месяцев.

Зарплата

Тедеско заработает 2 миллиона евро за один сезон. В случае успешного выступления и определенных достижений, специалист получит бонусы.

Главные факты о Тедеско — здесь

Помощники

Помогать немцу в московском клубе будет Андреас Хинкель — ассистент главного тернера. Всю тренерскую карьеру 37-летний специалист провел в системе «Штуттгарта», с 2013 года. В 2018 году работал исполняющим обязанности главной команды два дня, а в 2019 — три месяца был помощником тренера.

Также в команде Тедеско: тренер вратарей Макса Урванчки, который перейдет в «Спартак» из клуба второй бундеслиги «Эрцгебирге».

Главные факты о Хинкеле — здесь

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