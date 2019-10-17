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Тедеско рассказал, когда будет знакомиться с фанатами красно-белых

10:00
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Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, когда планирует начать знакомство с болельщиками московского клуба.

Также 34-летний специалист отметил, что не пользуется социальными сетями.

— Но как-то с фанатами «Спартака» планируете знакомиться?

— В воскресенье в Лужниках будет проходить фанатский турнир памяти жертв трагедии на матче с «Харлемом». Насколько понимаю, туда приглашены мы с Цорном, а также кто-то из футболистов. Видимо, начнем знакомиться уже там.

— Многие хотят написать вам что-то в соцсетях, но не могут найти аккаунтов.

— Я не зарегистрирован там, это не мой мир. У меня нет столько свободного времени, чтобы выставлять фотографии, делать подписи, читать комментарии. Если появляется свободная минута, лучше посвящу ее семье. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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