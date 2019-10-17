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Тедеско рассказал, что ему ничего не говорят имена Трабукки и Гурцкая

10:20
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Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, что агенты не помогали ему в трудоустройстве. Он также добавил, что ему не знакомы имена Марко Трабукки и Тимура Гурцкая.

—  Хорошо, тогда давайте сразу внесем ясность по поводу другой ситуации: вам действительно помогал в трудоустройстве в «Спартак» агент Марко Трабукки?

—  Первый раз слышу о таком.

—  Имя Тимура Гурцкая также ничего не говорит?

—  Нет.

—  Тема влияния агентов из окружения тренеров «Спартака» на трансферы в последние годы очень популярна. Можете представить, что ваш представитель предложит клубу каких-то игроков зимой?

—  Нет. По одной простой причине: мои дела ведет моя семья. Других клиентов у этого крошечного «агентства» нет. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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