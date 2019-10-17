Тедеско рассказал, что ему ничего не говорят имена Трабукки и Гурцкая
Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, что агенты не помогали ему в трудоустройстве. Он также добавил, что ему не знакомы имена Марко Трабукки и Тимура Гурцкая.
— Хорошо, тогда давайте сразу внесем ясность по поводу другой ситуации: вам действительно помогал в трудоустройстве в «Спартак» агент Марко Трабукки?
— Первый раз слышу о таком.
— Имя Тимура Гурцкая также ничего не говорит?
— Нет.
— Тема влияния агентов из окружения тренеров «Спартака» на трансферы в последние годы очень популярна. Можете представить, что ваш представитель предложит клубу каких-то игроков зимой?
— Нет. По одной простой причине: мои дела ведет моя семья. Других клиентов у этого крошечного «агентства» нет. (Константин Алексеев)
Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь