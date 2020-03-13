Тедеско оценил судейство в чемпионате России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов перед игрой с «Оренбургом».

— После матча с «Краснодаром» многие говорили о судействе, включая владельца клуба — Леонида Федуна. А что вы думаете?

— У каждого человека есть определенный запас энергии. В том числе и у меня. Энергию можно расходовать на любые цели. Но я предпочитаю ее расходовать на те вещи, на которые могу влиять. Судейство к таким вещам не относится. Понимаю, что работа у арбитров непростая. Надеюсь, что каждый человек просыпается с одной мыслью: «этот день я постараюсь провести честно, без ошибок». Понимаю, что это утопия. Но тем не менее. (Дмитрий Зеленов)

Матч 22-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» состоится 14 марта в 14.00 по московскому времени.