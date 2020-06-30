Тедеско объяснил, почему Соболев и Понсе вышли в старте «Спартака» на матч с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 20.30 (мск).

— Непредсказуемость ЦСКА? Это не важно для меня (эту фразу Тедеско сказал на русском языке). Касаемо ЦСКА, то не важно, как они будут играть сегодня. В какой формации: 3-5-2 или 3-4-4 — это тот же клуб и, говоря о предсказуемости этой команды, я соглашусь, они непредсказуемы. Влашич может сместиться влево или вправо, исполнгить штрафной... Есть Мариу Фернандес, который подключается к атакам. Наверное, если все это учитывать, то мы можем проиграть. А если серьезно, то для нас важен настрой, какой был у команды на кубковый матч.

Соболев и Понсе в старте? Здесь оба фактора влияют. Особенно, при таком плотном графике, когда матчи через два дня на третий. Наверное, это будет продолжаться до сентября. Всегда приходится делать выбор. Выходить будет игрок, который будет свежее, — сказал Тедеско в эфире канала «Матч ТВ».

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла.