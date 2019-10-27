Тедеско объяснил, почему ему не понравилась игра «Спартака» в первом тайме матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.

«Прежде всего и в первом, и во втором тайме понравилось, что команда играла компактно в обороне, потому что «Локомотив» силен в контратаках, мы об этом знали, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч ТВ». — Понравилось, что смогли реализовать контратаки, а во второй половине встречи случились голы. Безусловно, в дерби без эмоций никуда. Это составляющая часть подобных матчей. Одержали победу над «Локомотивом» в том числе благодаря этому. Мои эмоции, буду ли я так делать в каждом матче? Посмотрим, я не могу запланировать свои эмоции. Я делаю так, как чувствую. Ларссон сегодня хорошо сыграл, замены всегда делать сложно, большая конкуренция. Мне не понравился первый тайм в том плане, что игроки не владели мячом много. Есть над чем работать. Бакаев сыграл два матча на позиции восьмерки, ему было непросто в начале, но вы видели, как он себя показал».

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