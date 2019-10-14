Тедеско назвал своих помощников в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на первой пресс-конференции после назначения назвал имена своих помощников. Это Андреас Хинкель, с которым они когда-то вместе работали в юношеской системе «Штутгарта», тренер вратарей Макс Урванчки и тренер по физподготовке Владимир Чепзанович, который уже трудился в команде. (Дмитрий Гирин)

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