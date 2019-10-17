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Тедеско готов к тому, что зимой «Спартак» может обойтись без трансферов

10:50
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Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско готов к тому, что команда зимой может обойтись без покупок. Он добавил, что в клубе уже поднималась тема трансферов.

—  Вы уже обсуждали зимние трансферы?

—  Мы поднимали эту тему. Но это внутренние дела клуба.

—  Есть информация, что зимой «Спартак» может обойтись без покупок. Вы готовы к этому?

—  Да.

—  Ваша позиция по поводу открытых тренировок для прессы и болельщиков? Как часто готовы видеть на занятиях журналистов и фанатов?

—  В «Шальке» у нас только одна тренировка в неделю была закрыта от болельщиков и прессы. Но в каждом клубе свои правила и традиции. Важно, что по этому поводу думают футболисты, руководители, работники.

Конечно, нельзя забывать, что «Спартак», насколько мне известно, называют народной командой. Я пока провел лишь три тренировки, в дальнейшем мы обязательно обсудим все организационные моменты — чтобы это устраивало все стороны.

Поначалу, скажем, у нас будет много теоретических занятий на поле, которые не должны становиться достоянием общественности. В конце концов, болельщики сами заинтересованы в первую очередь в успешном выступлении команды в официальных матчах, поэтому должны идти на какие-то компромиссы. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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