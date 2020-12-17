Тедеско боится, что ему опять привезут не тех игроков!" Орлов объяснил, почему немец покинет «Спартак»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.
— На мой взгляд, истинная причина такого решения Тедеско заключается в следующем, — начинает Орлов. — Ушел Цорн, который пригласил его в «Спартак». Он согласовывал с Томасом игроков, новичков. Видимо, был неплохой контакт. Без Цорна ситуация поменялась. Тедеско по-прежнему хотелось влиять на трансферную политику, но... По этой причине, кстати, Бердыев пока не идет никуда на работу: он хочет, чтобы его слово прежде всего учитывалось в вопросе покупок.
Одним словом, Доменико рассчитывал на доверие со стороны владельца красно-белых, а его, видимо, не было. Дмитрий Попов, новый спортивный директор «Спартака», — не человек Тедеско. Более того, Федун сейчас заключил соглашение с одним итальянским агентом.
— С Камоцци.
— Да. И как я понимаю, Тедеско с ним не связан. То есть тренер боится, что ему опять привезут не тех игроков! У меня много знакомых, коллег из спартаковского окружения. И они мне говорят, что именно это — одна из причин ухода немца. (Виталий Айрапетов)
Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте — здесь
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/oleg-romancev-match-rpl-zenit-spartak-3-1-kak-sygrali-domeniko-tedesko-intervyu-1739571/
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю