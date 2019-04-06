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Таски пожелал удачи "Спартаку" в матче с ЦСКА

Таски пожелал удачи "Спартаку". Фото Инстаграм Сердара Таски
Таски пожелал удачи "Спартаку". Фото Инстаграм Сердара Таски
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Бывший защитник "Спартака" Сердар Таски, в настоящее время выступающий за "Истанбул", пожелал удачи красно-белым в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА.

- Давай, "Спартак"! Удачи! - по-русски написал Таски в своем Инстаграме, прикрепив к сообщению смайлик, изображающий кулак. 

Напомним, Таски выступал за "Спартак" с 2013 по 2018 год. В составе красно-белых он выигрывал чемпионат России, а также Суперкубок страны. 

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

Спартак - ЦСКА

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