Таски пожелал удачи "Спартаку" в матче с ЦСКА

Бывший защитник "Спартака" Сердар Таски, в настоящее время выступающий за "Истанбул", пожелал удачи красно-белым в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА.

- Давай, "Спартак"! Удачи! - по-русски написал Таски в своем Инстаграме, прикрепив к сообщению смайлик, изображающий кулак.

Напомним, Таски выступал за "Спартак" с 2013 по 2018 год. В составе красно-белых он выигрывал чемпионат России, а также Суперкубок страны.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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