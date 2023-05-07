Тарханов считает, что «Зенит» по делу стал чемпионом России

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал чемпионство «Зенита» в РПЛ.

«Конечно, стали чемпионами по делу. Они как начали с первого места, так и закончили. Самый стабильный клуб России, о чём тут можно говорить», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

«Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ и досрочно стал чемпионом России.