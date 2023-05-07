Гаврилов: «Не сказал бы, что «Зенит» сильно доминирует в РПЛ»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал чемпионство «Зенита» в РПЛ.

«Как прервать доминацию «Зенита» в РПЛ? Я бы не сказал, что «Зенит» сильно доминирует, просто уровень игроков у нас такой слабый. «Спартак» сегодня хорошо играл, надо посмотреть, как были пропущены мячи и разобрать ошибки», — приводит слова Гаврилова «Газета.Ru».

«Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ и досрочно стал чемпионом России.