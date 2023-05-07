Федотов — о травме Облякова: «Ему попало в ягодичную мышцу, в сплетение нервных окончаний»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии полузащитника Ивана Облякова, который получил травму с матче 26-го тура с «Оренбургом» (2:1).
«Надеемся, что ничего серьезного. Ему попало в ягодичную мышцу, в сплетение нервных окончаний. Зная Ваню, он продолжил бы играть, но мышцы его просто не держали», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.
ЦСКА набрал 51 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ЦСКА
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|51
|
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|14
|8
|4
|44-34
|50
|
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|49
|
5
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|13
|4
|9
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|43
|
6
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|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
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|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
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|26
|12
|3
|11
|49-50
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|
9
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|4
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|
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|32
|
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|
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|6
|7
|13
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|25
|
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|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
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|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
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|8.05
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|
Локомотив – Сочи
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|К
|Ж
|
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|4
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