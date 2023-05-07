Федотов — о травме Облякова: «Ему попало в ягодичную мышцу, в сплетение нервных окончаний»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии полузащитника Ивана Облякова, который получил травму с матче 26-го тура с «Оренбургом» (2:1).

«Надеемся, что ничего серьезного. Ему попало в ягодичную мышцу, в сплетение нервных окончаний. Зная Ваню, он продолжил бы играть, но мышцы его просто не держали», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

ЦСКА набрал 51 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.