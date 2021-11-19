Тарханов: «Химки» не нашли тренера, который может выручить, поэтому вернулись к Черевченко»
Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов прокомментировал возвращение Игоря Черевченко на пост главного тренера подмосковной команды.
«Я думаю, что «Химки» не нашли тренера, который может выручить, поэтому вернулись к Черевченко, — сказал Тарханов ТАСС. — В прошлом году он тоже принял команду в такой сложной ситуации, но вытащил ее. В этом году что-то не пошло, может, после отдыха в месяц возобновит работу, начнет получаться. Черевченко отдохнул, посмотрел со стороны на свою команду, знает, как ее вытащить из ямы. Я думаю, что и Черевченко, и «Химкам» пойдет это на пользу.
Я думаю, что они вернулись к Черевченко, потому что он знает игроков, если новый тренер придет, то нужны знакомства с футболистами, времени для знакомства нет. Игру тоже нужно выстроить какую-то, чтобы футболисты понимали. Сколько раз я приходил, удавалось выручать, но все равно нужно знакомиться с игроками, в этом есть проблема, не каждый может выручить в такой ситуации», — добавил Тарханов.
Черевченко покинул «Химки» 25 октября, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. После его ухода обязанности главного тренера исполнял наставник молодежной команды «Химок» Игорь Ющенко. В пятницу «Химки» объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера команды.
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