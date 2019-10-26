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«Тамбов» — «Уфа»: Обухов и Ойеволе довели счет до разгромного

15:23

«Тамбов» довел счет до разгромного в матче 14-го тура чемпионата России «Уфы».

На 63-й минуте встречи Алексей Рыбин пасом вразрез между двумя защитниками бросил в штрафную на Владимира Обухова, после удара которого мяч вкатился точно «под дальнюю штангу».

Спустя три минуты Адессойе Ойеволе в высоком прыжке головой реализовал подачу Валерия Чуперки с углового.

Тамбов — Уфа

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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