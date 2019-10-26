«Тамбов» довел счет до разгромного в матче 14-го тура чемпионата России «Уфы».

На 63-й минуте встречи Алексей Рыбин пасом вразрез между двумя защитниками бросил в штрафную на Владимира Обухова, после удара которого мяч вкатился точно «под дальнюю штангу».

Спустя три минуты Адессойе Ойеволе в высоком прыжке головой реализовал подачу Валерия Чуперки с углового.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр