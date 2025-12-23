Талалаев: «Петров готов был сыграть со «Спартаком» и «Крыльями», но штаб решил его поберечь. Он понимает, что к нему здесь бережно относятся»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об отношении тренерского штаба калининградцев к своим игрокам и о реакции на интерес к Максиму Петрову со стороны «Локомотива», воспитанником которого он является.

— Максимом Петровым вроде как активно интересуется его родной «Локомотив».

— Приведу вам один факт: после того как в матче с «Ахматом» в Макса умышленно воткнулись, он получил надрыв мышцы 8 см длиной. Тем не менее футболист готов был рисковать и готовился к матчам со «Спартаком» и с «Крыльями». Но тренерский штаб решил, что этот риск неоправдан и пусть лучше игрок за счет отпуска придет в хорошее состояние, чем усугубит травму. Он понимает, что в «Балтике» к нему бережно относятся, и, может быть, поэтому примет решение остаться и не уходить в «Локомотив» или куда-либо еще. Потому что мы все здесь делаем одно дело и больше похожи на семью, чем на футбольную команду.

Петров выступает за «Балтику» с января 2025 года. В сезоне-2025/26 24-летний хавбек забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.