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Талалаев: «Петров готов был сыграть со «Спартаком» и «Крыльями», но штаб решил его поберечь. Он понимает, что к нему здесь бережно относятся»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об отношении тренерского штаба калининградцев к своим игрокам и о реакции на интерес к Максиму Петрову со стороны «Локомотива», воспитанником которого он является.

— Максимом Петровым вроде как активно интересуется его родной «Локомотив».

— Приведу вам один факт: после того как в матче с «Ахматом» в Макса умышленно воткнулись, он получил надрыв мышцы 8 см длиной. Тем не менее футболист готов был рисковать и готовился к матчам со «Спартаком» и с «Крыльями». Но тренерский штаб решил, что этот риск неоправдан и пусть лучше игрок за счет отпуска придет в хорошее состояние, чем усугубит травму. Он понимает, что в «Балтике» к нему бережно относятся, и, может быть, поэтому примет решение остаться и не уходить в «Локомотив» или куда-либо еще. Потому что мы все здесь делаем одно дело и больше похожи на семью, чем на футбольную команду.

Андрей Талалаев.«Будем грызться за чемпионство до последнего укуса». Вторая часть интервью с Андреем Талалаевым

Петров выступает за «Балтику» с января 2025 года. В сезоне-2025/26 24-летний хавбек забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
Максим Петров («Балтика»)
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Талалаев ответил на вопрос, действительно ли он категорически против продажи Сауся

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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