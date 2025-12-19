Талалаев: «По молодости совершал такие же ошибки, как Гусев. А главное, чего не хватило Карпину, — времени и доверия руководителей»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал нашумевшие высказывания и.о. главного тренера «Динамо» Ролана Гусева и высказался о причинах неудачи его предшественника Валерия Карпина.

— Возвращаясь к Гусеву, вы можете себе представить, что после вашей отставки из какой-то команды один из бывших ассистентов позволил бы себе такие формулировки, как Ролан после Лички и тем более после Карпина с Луисом Мартинесом?

— Считаю, что это неопытность и желание как можно быстрее добиться позитивных изменений. Не суди, да не судим будешь. В нашей профессии конкурентная борьба очень серьезная. Поэтому иногда сильные стороны принимаются за слабые и наоборот. Не буду осуждать Гусева. Но сам сегодня так не поступлю точно.

Однако совершал схожие ошибки. По молодости лет я тоже позволял себе говорить о кардинальных изменениях, которых мы достигали в первые две-три недели после смены штаба. Сейчас, с опытом, конечно, это все уходит, и ты понимаешь, что скорее речь идет об изменениях в головах футболистов, а не о каких-то твоих заслугах. Если это члены конкретно моего тренерского штаба, которые приходили со мной и остались после моего увольнения, не на какой-то определенный оговоренный с клубом срок, а просто остались там работать, то эти люди для меня перестают существовать. Потому что порядочность должна стоять во главе любых отношений, которые ты выстраиваешь.

У меня в карьере были случаи, когда тренеры, принимавшие после меня команду, которую два с половиной года формировал я, и быстро добивавшиеся с ней максимального успеха, поливали методы и способы работы моего тренерского штаба. Правда, через некоторое время после этого короткого успеха, как правило, эти тренеры увольнялись, а команды возвращались к борьбе за выживание, которая была до нас.

— «Балтика» идет на втором месте в РПЛ по общему пробегу, на первом — по спринтам. «Динамо» по некоторым аспектам даже выше вас. Но у «Балтики» эти показатели коррелируют с результатом, а у «Динамо» они противоположны. По-вашему, что же тогда не получилось у Валерия Карпина, если физика, судя по этим цифрам, была более чем в норме?

— Для меня спринты не являются ключевыми показателями. После изучения работ одного итальянского профессора уже двадцать лет продвигаю идею, что поскольку футбол — это игра с мячом, то в первую очередь это игра не стартов, а торможений и изменения направлений. Это не все слышат, но по этой причине мне в принципе малоинтересно, сколько у нас спринтов. Если основываться только на этом, то целый ряд наших основных футболистов не смог бы выступать в РПЛ вообще. Поэтому любое категоричное суждение мне не близко.

Кроме того, не очень люблю оценивать чужие команды. Качество игры — могу, но допущенные ошибки — нет. Точно знаю: чтобы что-то изменить и систематически кому-то привить, нужно время. И самое главное, чего, по моему убеждению, не хватило Карпину, — это времени и доверия руководителей. Переход от более креативного футбола к более системному всегда происходит с трениями, и тут нужно, с одной стороны, заразить идеями футболистов, а с другой — чтобы клуб готов был ждать и терпеть. Этого не случилось.