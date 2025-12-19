Талалаев: «По молодости совершал такие же ошибки, как Гусев. А главное, чего не хватило Карпину, — времени и доверия руководителей»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал нашумевшие высказывания и.о. главного тренера «Динамо» Ролана Гусева и высказался о причинах неудачи его предшественника Валерия Карпина.
— Возвращаясь к Гусеву, вы можете себе представить, что после вашей отставки из какой-то команды один из бывших ассистентов позволил бы себе такие формулировки, как Ролан после Лички и тем более после Карпина с Луисом Мартинесом?
— Считаю, что это неопытность и желание как можно быстрее добиться позитивных изменений. Не суди, да не судим будешь. В нашей профессии конкурентная борьба очень серьезная. Поэтому иногда сильные стороны принимаются за слабые и наоборот. Не буду осуждать Гусева. Но сам сегодня так не поступлю точно.
Однако совершал схожие ошибки. По молодости лет я тоже позволял себе говорить о кардинальных изменениях, которых мы достигали в первые две-три недели после смены штаба. Сейчас, с опытом, конечно, это все уходит, и ты понимаешь, что скорее речь идет об изменениях в головах футболистов, а не о каких-то твоих заслугах. Если это члены конкретно моего тренерского штаба, которые приходили со мной и остались после моего увольнения, не на какой-то определенный оговоренный с клубом срок, а просто остались там работать, то эти люди для меня перестают существовать. Потому что порядочность должна стоять во главе любых отношений, которые ты выстраиваешь.
У меня в карьере были случаи, когда тренеры, принимавшие после меня команду, которую два с половиной года формировал я, и быстро добивавшиеся с ней максимального успеха, поливали методы и способы работы моего тренерского штаба. Правда, через некоторое время после этого короткого успеха, как правило, эти тренеры увольнялись, а команды возвращались к борьбе за выживание, которая была до нас.
— «Балтика» идет на втором месте в РПЛ по общему пробегу, на первом — по спринтам. «Динамо» по некоторым аспектам даже выше вас. Но у «Балтики» эти показатели коррелируют с результатом, а у «Динамо» они противоположны. По-вашему, что же тогда не получилось у Валерия Карпина, если физика, судя по этим цифрам, была более чем в норме?
— Для меня спринты не являются ключевыми показателями. После изучения работ одного итальянского профессора уже двадцать лет продвигаю идею, что поскольку футбол — это игра с мячом, то в первую очередь это игра не стартов, а торможений и изменения направлений. Это не все слышат, но по этой причине мне в принципе малоинтересно, сколько у нас спринтов. Если основываться только на этом, то целый ряд наших основных футболистов не смог бы выступать в РПЛ вообще. Поэтому любое категоричное суждение мне не близко.
Кроме того, не очень люблю оценивать чужие команды. Качество игры — могу, но допущенные ошибки — нет. Точно знаю: чтобы что-то изменить и систематически кому-то привить, нужно время. И самое главное, чего, по моему убеждению, не хватило Карпину, — это времени и доверия руководителей. Переход от более креативного футбола к более системному всегда происходит с трениями, и тут нужно, с одной стороны, заразить идеями футболистов, а с другой — чтобы клуб готов был ждать и терпеть. Этого не случилось.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1