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Талалаев: «По молодости совершал такие же ошибки, как Гусев. А главное, чего не хватило Карпину, — времени и доверия руководителей»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал нашумевшие высказывания и.о. главного тренера «Динамо» Ролана Гусева и высказался о причинах неудачи его предшественника Валерия Карпина.

— Возвращаясь к Гусеву, вы можете себе представить, что после вашей отставки из какой-то команды один из бывших ассистентов позволил бы себе такие формулировки, как Ролан после Лички и тем более после Карпина с Луисом Мартинесом?

— Считаю, что это неопытность и желание как можно быстрее добиться позитивных изменений. Не суди, да не судим будешь. В нашей профессии конкурентная борьба очень серьезная. Поэтому иногда сильные стороны принимаются за слабые и наоборот. Не буду осуждать Гусева. Но сам сегодня так не поступлю точно.

Однако совершал схожие ошибки. По молодости лет я тоже позволял себе говорить о кардинальных изменениях, которых мы достигали в первые две-три недели после смены штаба. Сейчас, с опытом, конечно, это все уходит, и ты понимаешь, что скорее речь идет об изменениях в головах футболистов, а не о каких-то твоих заслугах. Если это члены конкретно моего тренерского штаба, которые приходили со мной и остались после моего увольнения, не на какой-то определенный оговоренный с клубом срок, а просто остались там работать, то эти люди для меня перестают существовать. Потому что порядочность должна стоять во главе любых отношений, которые ты выстраиваешь.

У меня в карьере были случаи, когда тренеры, принимавшие после меня команду, которую два с половиной года формировал я, и быстро добивавшиеся с ней максимального успеха, поливали методы и способы работы моего тренерского штаба. Правда, через некоторое время после этого короткого успеха, как правило, эти тренеры увольнялись, а команды возвращались к борьбе за выживание, которая была до нас.

Андрей Талалаев.«Увольнение Станковича считаю маразмом. А я никуда не собираюсь, чувствую, что нахожусь на своем месте». Интервью с Талалаевым

— «Балтика» идет на втором месте в РПЛ по общему пробегу, на первом — по спринтам. «Динамо» по некоторым аспектам даже выше вас. Но у «Балтики» эти показатели коррелируют с результатом, а у «Динамо» они противоположны. По-вашему, что же тогда не получилось у Валерия Карпина, если физика, судя по этим цифрам, была более чем в норме?

— Для меня спринты не являются ключевыми показателями. После изучения работ одного итальянского профессора уже двадцать лет продвигаю идею, что поскольку футбол — это игра с мячом, то в первую очередь это игра не стартов, а торможений и изменения направлений. Это не все слышат, но по этой причине мне в принципе малоинтересно, сколько у нас спринтов. Если основываться только на этом, то целый ряд наших основных футболистов не смог бы выступать в РПЛ вообще. Поэтому любое категоричное суждение мне не близко.

Кроме того, не очень люблю оценивать чужие команды. Качество игры — могу, но допущенные ошибки — нет. Точно знаю: чтобы что-то изменить и систематически кому-то привить, нужно время. И самое главное, чего, по моему убеждению, не хватило Карпину, — это времени и доверия руководителей. Переход от более креативного футбола к более системному всегда происходит с трениями, и тут нужно, с одной стороны, заразить идеями футболистов, а с другой — чтобы клуб готов был ждать и терпеть. Этого не случилось.

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Андрей Талалаев
Валерий Карпин
Ролан Гусев
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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