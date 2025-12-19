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Талалаев рассказал подробности работы в «Балтике» женщины-психолога

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал подробности работы в команде женщины-психолога.

— Мы не за фантики играем, но нам важно знать, какие главные стимулы у кого из футболистов нашей весьма разношерстной команды, где есть и опытные, и молодые, и иностранцы. Кого-то больше интересуют премии и бонусы, кому-то — в первую очередь тем, кто всю жизнь играл в Первой лиге, — здорово добавляют мотивации софиты, слава, которой они никогда в карьере не испытывали. Кто-то закрывает какие-то детские гештальты... Наш психолог Мила Кирсанова общается с каждым из игроков, старается это понять, и это дает нам дополнительный инструментарий. Кому-то похвала родителей или старшего брата — гораздо больший стимул, чем премиальные за отдельно взятый матч. Вот все эти вещи мы должны учитывать.

— Что касается женщины-психолога, то вы ломаете сразу два устойчивых советских тренерских стереотипа — во-первых, что «лучший психолог — главный тренер», во-вторых, что «женщина на корабле — к беде».

— Нет, я придерживаюсь воззрений наших ведущих мэтров старой школы, и поэтому женщины в самолете с командой не летают и на выезды не ездят. За исключением стюардесс, но там одних мужчин я организовать уже не могу.

К тому же у нее очень серьезная задействованность не только у нас. Она работала с судейским корпусом и с командами в хоккее и футболе, выполняет большой объем деятельности в школе «Сириус». Поэтому мы по возможности сохраняем динамику наблюдений, но не перебарщиваем. Считаю, что специалисты, достигшие максимальных успехов в своей области, всегда лучше главного тренера знают свою узкую специализацию. Поэтому мы на сборы обязательно приглашаем и нутрициологов из Италии. Сейчас вот генеральный директор пробивает дополнительное финансирование, чтобы мы могли пригласить на предсезонку бригаду лучших специалистов из Ломбардии, чтобы индивидуализировать питание, подготовку и корректировку состояния футболистов «Балтики».

Андрей Талалаев.«Увольнение Станковича считаю маразмом. А я никуда не собираюсь, чувствую, что нахожусь на своем месте». Интервью с Талалаевым

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
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Талалаев: «Успех «Балтики» больше всего мешает людям, которые устраивают муть в больших клубах, где крутятся большие деньги»

Талалаев: «По молодости совершал такие же ошибки, как Гусев. А главное, чего не хватило Карпину, — времени и доверия руководителей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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