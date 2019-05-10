Такого разгрома Бердыев не знал 11 лет

"Рубин" в матче 28-го тура потерпел второе крупное поражение в текущем чемпионате, уступив в Москве "Локомотиву" (0:4).
Для 66-летнего Курбана Бердыева этот разгром стал 15-м в высшем российском дивизионе и четвертым с разницей в четыре мяча. Ранее "Рубин" со счетом 0:4 дважды проигрывал ЦСКА и однажды "Томи". Причем последний такой разгром пришелся на предпоследний тур чемпионского сезона-2008. (Кирилл Бурдаков)
Крупные поражения команд Курбана Бердыева в чемпионате России
|
Дата
|
Клуб Бердыева
|
Соперник
|
Тренер соперника
|
Счет
|
16.03.2003
|
Рубин
|
ЦСКА (г)
|
Валерий Газзаев
|
0:4
|
30.07.2006
|
Рубин
|
Томь (г)
|
Валерий Петраков
|
0:4
|
16.11.2008
|
Рубин
|
ЦСКА (г)
|
Валерий Газзаев
|
0:4
|
10.05.2019
|
Рубин
|
Локомотив (г)
|
Юрий Семин
|
0:4
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