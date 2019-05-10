Такого разгрома Бердыев не знал 11 лет

"Рубин" в матче 28-го тура потерпел второе крупное поражение в текущем чемпионате, уступив в Москве "Локомотиву" (0:4).

Для 66-летнего Курбана Бердыева этот разгром стал 15-м в высшем российском дивизионе и четвертым с разницей в четыре мяча. Ранее "Рубин" со счетом 0:4 дважды проигрывал ЦСКА и однажды "Томи". Причем последний такой разгром пришелся на предпоследний тур чемпионского сезона-2008. (Кирилл Бурдаков)

Крупные поражения команд Курбана Бердыева в чемпионате России

Дата Клуб Бердыева Соперник Тренер соперника Счет 16.03.2003 Рубин ЦСКА (г) Валерий Газзаев 0:4 30.07.2006 Рубин Томь (г) Валерий Петраков 0:4 16.11.2008 Рубин ЦСКА (г) Валерий Газзаев 0:4 10.05.2019 Рубин Локомотив (г) Юрий Семин 0:4

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