22:11 | Футбол — РПЛ

Такого разгрома Бердыев не знал 11 лет

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"Рубин" в матче 28-го тура потерпел второе крупное поражение в текущем чемпионате, уступив в Москве "Локомотиву" (0:4).

Для 66-летнего Курбана Бердыева этот разгром стал 15-м в высшем российском дивизионе и четвертым с разницей в четыре мяча. Ранее "Рубин" со счетом 0:4 дважды проигрывал ЦСКА и однажды "Томи". Причем последний такой разгром пришелся на предпоследний тур чемпионского сезона-2008. (Кирилл Бурдаков)

Крупные поражения команд Курбана Бердыева в чемпионате России

Дата

Клуб Бердыева

Соперник

Тренер соперника

Счет

16.03.2003

Рубин

ЦСКА (г)

Валерий Газзаев

0:4

30.07.2006

Рубин

Томь (г)

Валерий Петраков

0:4

16.11.2008

Рубин

ЦСКА (г)

Валерий Газзаев

0:4

10.05.2019

Рубин

Локомотив (г)

Юрий Семин

0:4
Локомотив – Рубин

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