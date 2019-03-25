Табидзе из-за сотрясения не сыграет с ЦСКА

Пресс-атташе "Уфа" Сергей Тыртышный в разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал о состоянии здоровья грузинского защитника команды Джемала Табидзе, который из-за травмы не сыграет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Ирландии. Встреча состоится 26 марта.

Напомним, на 24-й минуте игры Грузия – Швейцария Табидзе в верховом единоборстве столкнулся головой с защитником соперников Фабианом Шером. У него пошла кровь и медики были вынуждены забинтовать ему голову. На 60-й минуте тренерский штаб сборной Грузии во главе с Владимиром Вайссом принял решение заменить защитника. После игры словацкий специалист сказал, что игрок не сможет поехать с командой в Дублин.

- Мы с ним связывались, - сказал Тыртышный. - Он сказал, что у него сотрясение мозга и неделю тренировок он пропустит. Соответственно, после этого он прибудет в расположение клуба.

Таким образом, Табидзе точно не сыграет в матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА, который состоится 31 марта в Москве на "ВЭБ Арене". Начало игры – 16.30 по московскому времени.

Напомним, в этом сезоне Табидзе провел за "Уфу" 19 матчей во всех турнирах, отдав 1 голевую передачу и получив 3 желтые карточки.

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