Сычевой посетил домашний стадион «Крыльев Советов»

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Новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой посетил домашнюю арену самарской команды.

Также футболист побывал в клубном музее.

26-летний форвард подписал контракт с командой на 3,5 года.

Сычевой с 14 мячами делит первую строчку в таблице бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.