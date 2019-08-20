Суперсэйв Акинфеева в дерби «Спартак» — ЦСКА в режиме замедленной съемки
14:40
Главный редактор клубного канала ЦСКА (CSKA TV) Катерина Кирильчева в своем Twitter опубликовала видео великолепного сэйва голкипера армейцев Игоря Акинфеева.
Эпизод произошел во время матча шестого тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1). На ролике видео в режиме замедленной съемки.
«Спартак» с 11 очками занимает четвертое место. У ЦСКА десять очков и шестая позиция.
Топище pic.twitter.com/4ThBNe2HkK— Katerina Kirilcheva (@KKirilcheva) August 20, 2019
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи