Судьи Безбородов и Иванов пропустят второй тур РПЛ подряд после нарушения протокола ВАР в Грозном

Арбитры Владислав Безбородов и Сергей Иванов не будут работать в 4-м туре РПЛ. Оба не значатся в списке назначений на матчи очередного уик-энда премьер-лиги ни как главный судья, ни как резервный или видеоарбитр после скандальной ошибки в игре 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3). Ранее они также пропустили матчи 3-го тура.

Безбородов был главным судьей матча в Грозном, а Иванов исполнял обязанности видеоассистента. В этой встрече арбитры нарушили протакол ВАР. Безбородов отменил желтую карточку полузащитника ЦСКА Милана Гайча и удалил его. Также был назначен повторный пенальти.

ЭСК РФС признала, что Безбородов ошибочно удалил защитника ЦСКА Милана Гайича и заставил перебить пенальти в ворота ЦСКА.