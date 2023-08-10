Левников назначен на матч «Спартака» с «Уралом»
Стали известны судейские бригады на матчи 4-го тура чемпионата России.
11 августа (пятница)
«Урал» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.
12 августа (суббота)
«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Алексей Резников.
«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Лапочкин.
13 августа (воскресенье)
«Динамо» — «Балтика»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Александр Колобаев.
«Зенит» — «Факел»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Алексей Тюмин.
ЦСКА — «Сочи»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Игорь Синер.
14 августа (понедельник)
«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Волошин; инспектор — Виктор Кулагин.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0