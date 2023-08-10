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Сегодня, 12:57

Левников назначен на матч «Спартака» с «Уралом»

Сергей Разин
корреспондент
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Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны судейские бригады на матчи 4-го тура чемпионата России.

11 августа (пятница)

«Урал» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

12 августа (суббота)

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Алексей Резников.

«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Лапочкин.

Владислав Безбородов. Судьи Безбородов и Иванов пропустят второй тур РПЛ подряд после нарушения протокола ВАР в Грозном

13 августа (воскресенье)

«Динамо» — «Балтика»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Александр Колобаев.

«Зенит» — «Факел»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Алексей Тюмин.

ЦСКА — «Сочи»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Игорь Синер.

14 августа (понедельник)

«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Волошин; инспектор — Виктор Кулагин.

Алексей Сухой
Артем Чистяков
Василий Казарцев
Виталий Мешков
Владимир Москалев
Кирилл Левников
Павел Кукуян
Павел Шадыханов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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