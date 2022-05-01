Анохин: «Жаль, что «Химки» не выиграли «Уфу». Команды молодцы, что так бились»

Анохин похвалил «Химки» и «Уфу» за то, что команды в матче бились до конца

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал итог матча «Химки» — «Уфа» (1:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ.

«Тяжелая игра, очень серьезная. Команды молодцы, что так бились. Достойный результат. Жаль, что «Химки» не выиграли. Для «Химок» результат, наверное, более положительный», — сказал Анохин.

Подмосковный клуб набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Юрана не проигрывает в семи матчах подряд.

«Уфа» остается в зоне вылета: 15-е место и 23 очка.