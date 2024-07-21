Стоцкий: «Мусаев — это тренер, который может привести «Краснодар» к трофеям»
Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне РПЛ.
— У «Краснодара» хороший состав. Сейчас еще вернется Кордоба, он точно поможет команде, — приводит слова Стоцкого Metaratings.ru. — У «Краснодара» будет возможность побороться за трофеи с «Зенитом» и «Динамо». Думаю, «Спартак» еще может подключиться к борьбе за первое место.
— Мусаев — тот человек, который сможет привести «Краснодар» к трофеям?
— Он хороший специалист, который может поставить команде интересный футбол и привести к трофеям. Мусаев умеет выстраивать системы, но в финальной трети многое решает индивидуальное мастерство игроков.
— А Смолов еще способен приносить пользу в играх РПЛ?
— Конечно, способен! Он качественный нападающий, который еще принесет пользу команде.
В минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место в чемпионате России, уступив золото «Зениту». В Суперкубке России «быки» уступили петербуржцам со счетом 4:2.
В 1-м туре РПЛ «Краснодар» 21 июля сыграет с «Ахматом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1