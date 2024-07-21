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Сегодня, 11:03

Стоцкий: «Мусаев — это тренер, который может привести «Краснодар» к трофеям»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне РПЛ.

— У «Краснодара» хороший состав. Сейчас еще вернется Кордоба, он точно поможет команде, — приводит слова Стоцкого Metaratings.ru. — У «Краснодара» будет возможность побороться за трофеи с «Зенитом» и «Динамо». Думаю, «Спартак» еще может подключиться к борьбе за первое место.

— Мусаев — тот человек, который сможет привести «Краснодар» к трофеям?

— Он хороший специалист, который может поставить команде интересный футбол и привести к трофеям. Мусаев умеет выстраивать системы, но в финальной трети многое решает индивидуальное мастерство игроков.

— А Смолов еще способен приносить пользу в играх РПЛ?

— Конечно, способен! Он качественный нападающий, который еще принесет пользу команде.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место в чемпионате России, уступив золото «Зениту». В Суперкубке России «быки» уступили петербуржцам со счетом 4:2.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» 21 июля сыграет с «Ахматом».

Источник: Metaratings
Дмитрий Стоцкий
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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