Стоцкий: «Мусаев — это тренер, который может привести «Краснодар» к трофеям»

Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне РПЛ.

— У «Краснодара» хороший состав. Сейчас еще вернется Кордоба, он точно поможет команде, — приводит слова Стоцкого Metaratings.ru. — У «Краснодара» будет возможность побороться за трофеи с «Зенитом» и «Динамо». Думаю, «Спартак» еще может подключиться к борьбе за первое место.

— Мусаев — тот человек, который сможет привести «Краснодар» к трофеям?

— Он хороший специалист, который может поставить команде интересный футбол и привести к трофеям. Мусаев умеет выстраивать системы, но в финальной трети многое решает индивидуальное мастерство игроков.

— А Смолов еще способен приносить пользу в играх РПЛ?

— Конечно, способен! Он качественный нападающий, который еще принесет пользу команде.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место в чемпионате России, уступив золото «Зениту». В Суперкубке России «быки» уступили петербуржцам со счетом 4:2.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» 21 июля сыграет с «Ахматом».