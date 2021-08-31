Стали известны детали трансфера Алекса Крала из «Спартака» в «Вест Хэм»
«Вест Хэм» арендовал полузащитника «Спартака» Алекса Крала до конца сезона с правом выкупа.
Как утверждают в Twitter журналистs Лайам Тайлер и Том Кларк, аренда 23-летнего чеха обошлась «Вест Хэму» в 3 миллиона фунтов стерлингов. Стоимость выкупа составит 12 миллионов (с учетом бонусов сумма может вырасти до 17 млн). Выкуп активируется в том случае, если игрок проведет определенное количество матчей.
Крал перешел в «Спартак» из «Славии» в сентябре 2019 года за 12 миллионов евро. Алекс провел за красно-белых 60 матчей и сделал 6 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю