Сроки восстановления Рассказова уточняются, но травма несерьезная

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью клубной пресс-службе детально рассказал о состоянии игроков, получивших повреждения в воскресном матче с "Зенитом" (1:1) и ранее.

Напомним, защитник Николай Рассказов покинул расположение молодежной сборной России из-за повреждения.

– Что с Рассказовым, который также покинул расположение сборной России, но молодежной?

– У Николая спазм мышц бедра. После матча с "Зенитом" он приехал для осмотра в расположение сборной, как положено по регламенту, после чего было принято решение оставить его в Москве, а молодежка отправилась на сбор в Испанию. Сроки восстановления Рассказова уточняются, но эту травму нельзя назвать серьезной.