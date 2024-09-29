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Сегодня, 11:39

Спортивный директор «Акрона» Задоян: «Победа над «Ростовом» для нас очень важная»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

«Очень яркая игра в первом тайме, во втором было чуть тяжелее, но рады за результат, за ребят, за эту победу. Двигаемся дальше, очень важная для нас победа», — приводит слова Задояна «РБ Спорт».

После 10 туров «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

ФК Акрон
ФК Ростов
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2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
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 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
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 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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