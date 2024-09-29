Спортивный директор «Акрона» Задоян: «Победа над «Ростовом» для нас очень важная»

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

«Очень яркая игра в первом тайме, во втором было чуть тяжелее, но рады за результат, за ребят, за эту победу. Двигаемся дальше, очень важная для нас победа», — приводит слова Задояна «РБ Спорт».

После 10 туров «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.