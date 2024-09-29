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Сегодня, 11:30

Нагорных: «Я бы хотел, чтобы судейство было систематизированно и способствовало развитию игры»

Д. Барулев , М. Антонов , А. Бухаев
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» высказался о судействе в текущем сезоне.

— Есть ли у вас вопросы к судейству в этом сезоне?

— Каких-то больших вопросов нет. Даже если в каких-то матчах мы считаем, что что-то трактовалось не в нашу пользу, игра команды все равно обеспечивала результат. Поэтому фатальных решений в этом году, слава богу, против нас не было.

Но я бы хотел, чтобы в российском футболе судейство было больше систематизированно и способствовало повышению функциональных возможностей игроков, а также развитию игры. Когда каждые 30 секунд происходит свисток, футболисты не получают в ходе матча той нагрузки, которая их развивает. Приведу в качестве примера судейство на чемпионате Европы. Во многих моментах, которые у нас однозначно бы трактовались как нарушения, пенальти, желтые карточки, арбитры позволяли бороться. Это давало возможность показывать более зрелищную игру. Через такие матчи футболисты становятся сильнее.

«Локомотив» после 10 матчей занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.

Алексей Батраков. «Зенит» придет за Батраковым? В какие-то годы у нас воронки приезжали за кем-то по утрам". Интервью Нагорных

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
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Максим Глушенков

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Алексей Батраков

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 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

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 6
П
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 6
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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Динамо

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