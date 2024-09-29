Черников считает матч с «Зенитом» лучшим для «Краснодара» в этом сезоне

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников оценил матч с «Зенитом» в 10-м туре чемпионата России (2:0).

«Положительно оцениваю игру, подарили нашим болельщикам победу. Борьба за чемпионство будет до последнего тура. Мы сейчас не думаем о том, что будет через два-три матча, настраиваемся на каждую игру. Лучшая ли это игра «Краснодара» в этом сезоне? После 10 туров, которые прошли, учитывая [статус] соперника, скажу, что да», — приводит ТАСС слова Черникова.

«Краснодар» набрал 24 очка и вышел на первое место в РПЛ. «Зенит» с 23 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.