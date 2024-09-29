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Черников считает матч с «Зенитом» лучшим для «Краснодара» в этом сезоне

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников оценил матч с «Зенитом» в 10-м туре чемпионата России (2:0).

«Положительно оцениваю игру, подарили нашим болельщикам победу. Борьба за чемпионство будет до последнего тура. Мы сейчас не думаем о том, что будет через два-три матча, настраиваемся на каждую игру. Лучшая ли это игра «Краснодара» в этом сезоне? После 10 туров, которые прошли, учитывая [статус] соперника, скажу, что да», — приводит ТАСС слова Черникова.

«Краснодар» набрал 24 очка и вышел на первое место в РПЛ. «Зенит» с 23 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

Источник: ТАСС
Александр Черников
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
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