Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы в гостевом матче 5-го тура Тинькофф РПЛ над «Ротором» (1:0) подчеркнул, что красно-белые могли сыграть лучше во втором тайме.

— Непростая игра. Особенно сложной выдалась концовка, — приводит официальный сайт «Спартака» слова Тедеско. — Мы сами виноваты, потому что в таких матчах нужно забивать второй мяч. Соперник при отличной поддержке трибун стал рисковать, пошел вперед большими силами. Тем не менее мы победили и рады увезти отсюда три очка.

— Сегодня «Спартак» снова очень много владел мячом. Видите ли вы прогресс команды в позиционных атаках? Если да, в каких деталях он проявляется?

— Прогресс есть в том, как ребята видят зоны, взаимодействуют в центре поля. Это позволяет нам гибко атаковать, но нужно использовать свои моменты. В концовке мы уже не успевали контрпрессинговать после потерь. И спасибо Максименко, который несколько раз нас выручил.

— Практически все угловые подавались на дальнюю штангу. Это была заготовка специально под «Ротор»?

— Да, это было одной из установок. «Ротор» обороняется зонно, и такими подачами мы заставляем соперника пятиться назад. Это мешает сильно вынести мяч из штрафной.

— Довольны игрой обороны?

— Мы могли сыграть лучше во втором тайме. Важно было возвращаться в свои позиции после собственных атак, но это не всегда удавалось.

— Поделитесь впечатлениями от Волгограда.

— Вчера меня поразил масштаб монумента на Мамаевом кургане. Мне рассказали историю этого места, этого города. И стадион тоже фантастический. Вчера видел его снаружи в цветах российского флага. Атмосфера внутри была очень горячая, эмоциональная. Болельщики гнали свою команду вперед, но мы справились и очень рады!

https://spartak.com/news/2020-08-26-domeniko_tedesko_spasibo_maksimenko_kotoryy_neskolko_raz_nas_vyruchil/