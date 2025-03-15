«Спартак» — «Зенит»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Спартак» и «Зенит» будут играть в чемпионате России 16 марта

Матч «Спартак» — «Зенит» в 21-м туре чемпионата России пройдет в воскресенье, 16 марта. Встреча начнется в 19.45 по московскому времени и пройдет на «Лукойл Арене» в Москве.

В прямом эфире центральный матч тура покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, игра будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального телеэфира).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Зенит» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

16 марта 2025, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

«Спартак» в предыдущем туре чемпионата уступил «Рубину» в Казани (1:2) и с 40 очками занимал третье место в турирной таблице РПЛ перед уик-эндом.

«Зенит» набрал 43 очка и уступает по дополнительным показателям лидеру лиги «Краснодару», в предыдущем туре сине-бело-голубые победили «Факел» в Воронеже (2:0).

В среду, 12 марта, «Спартак» и «Зенит» сыграли в Кубке России: красно-белые победили «Акрон» в игре второго этапа 1/4 финала пути регионов (3:2 в Самаре), сине-бело-голубые — «Ростов» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ (1:0 в Ростове-на-Дону).