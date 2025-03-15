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«Спартак» — «Зенит»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Спартак» и «Зенит» будут играть в чемпионате России 16 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото «СЭ»

Матч «Спартак» — «Зенит» в 21-м туре чемпионата России пройдет в воскресенье, 16 марта. Встреча начнется в 19.45 по московскому времени и пройдет на «Лукойл Арене» в Москве.

Зенитовец Вильмар Барриос и&nbsp;спартаковец Манфред Угальде.«Спартак» — «Зенит», информация о матче 21-го тура РПЛ: дата, составы, где смотреть трансляцию

В прямом эфире центральный матч тура покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, игра будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального телеэфира).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Зенит» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.
16 марта 2025, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Зенит

«Спартак» в предыдущем туре чемпионата уступил «Рубину» в Казани (1:2) и с 40 очками занимал третье место в турирной таблице РПЛ перед уик-эндом.

«Зенит» набрал 43 очка и уступает по дополнительным показателям лидеру лиги «Краснодару», в предыдущем туре сине-бело-голубые победили «Факел» в Воронеже (2:0).

В среду, 12 марта, «Спартак» и «Зенит» сыграли в Кубке России: красно-белые победили «Акрон» в игре второго этапа 1/4 финала пути регионов (3:2 в Самаре), сине-бело-голубые — «Ростов» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ (1:0 в Ростове-на-Дону).

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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