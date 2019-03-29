15:35 | Футбол — РПЛ

"Спартак" взял Жиго на матч с "Ахматом"

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"Спартак" полетел в Грозный на матч 21-го тура российской премьер-лиги против "Ахмата".

Главный тренер Олег Кононов включил в список защитника Самюэля Жиго, который полностью восстановился от травмы и вернулся недавно в общую группу.

Напомним, что полузащитник Софьян Ханни не поможет красно-белым из-за дисквалификации. В матче с "Зенитом" в прошлом туре он получил четвертую по счету желтую карточку.

Матч "Ахмат" – "Спартак" пройдет в субботу, 30 марта. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Ахмат - Спартак

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