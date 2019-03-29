"Спартак" взял Жиго на матч с "Ахматом"

"Спартак" полетел в Грозный на матч 21-го тура российской премьер-лиги против "Ахмата".
Главный тренер Олег Кононов включил в список защитника Самюэля Жиго, который полностью восстановился от травмы и вернулся недавно в общую группу.
Напомним, что полузащитник Софьян Ханни не поможет красно-белым из-за дисквалификации. В матче с "Зенитом" в прошлом туре он получил четвертую по счету желтую карточку.
Матч "Ахмат" – "Спартак" пройдет в субботу, 30 марта. Начало – в 16:30 по московскому времени.
✈️ В Грозный – с Жиго, но без Ханни– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 марта 2019 г.
Сегодня утром красно-белые провели тренировку в Тарасовке, после чего отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Грозный на матч 21-го тура Премьер-Лиги против "Ахмата".
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