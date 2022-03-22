Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал о том, думает ли он об уходе со своего поста.

«Не могу бросить клубы в текущей ситуации, если только не случится какой-нибудь форс-мажор. Именно сегодня клубы выступили с инициативой дать мне равный голос. Они надеются на меня. В текущей ситуации я планирую работать и пройти этот сложный период. Что будет завтра — я не знаю. То, что мотивация резко уменьшилась — это да. 80 процентов концепций, которые я готовил, стали сейчас неактуальны. Это связано и с количеством легионеров и с тем, чтобы стать более имплементированной частью в европейском футболе, чтобы больше наших игроков играли в Европе, а европейских у нас, чтобы к нам пришли серьезные инвестиции с Запада. И многие другие причины. Сейчас надо пытаться жить в реалиях.

Диалог с иностранцами есть. Пока не отменили наше приглашение в Доху на конференцию ФИФА. В ситуации, когда все меняется, точно сказать по будущей работе не могу. Очень надеюсь, что у Александра Валерьевича Дюкова долгие и деловые отношения с руководителями ФИФА и УЕФА. Думаю, личностный фактор играет нам в плюс в плане восстановления нашего полноценного участия в мировом футболе", — сказал Хачатурянц.