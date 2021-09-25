«Спартак» — «Уфа»: смотреть трансляцию матча РПЛ
В субботу, 25 сентября, «Спартак» примет «Уфу» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Начало игры — в 19:00 (мск).
Московский клуб проиграл два последних матча «Легии» (0:1) и ЦСКА (0:1). В активе команды — 10 очков. У «Уфы» — 8 очков.
Следить за игрой в прямом эфире можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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